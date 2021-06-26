شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنجر.. صورة من دولاب الذكريات فى كامل فورمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسطورة هوليوود وكمال الأجسام أرنولد شوارزنجر، على الكشف عن صورة من دولاب ذكرياته فى فترة الشباب، وهو فى كامل فورمته التى دائماً ما اشتهر بها وكانت السبب الرئيسى فى دخوله لعالم السينما والأكشن.

ونشر شوارزنيجر، فى الصورة التى نشرها منذ قليل وهو برفقه اثنين من أصدقائه وهما يستعرضان جسمهما، وفيما يبدو أثناء أحد التدريبات المشتركة لهم فى صالة الألعاب الرياضية.

ظهر شوارزنيجر، منذ أيام، بشكل مختلف للغاية وهو يتلاعب بالسيف ويعود من جديد للتدريبات القاسية فى صالة الجيم، وبالرغم من بلوغه سن الـ73، إلا أن اسطورة هوليوود خطف الأنظار إليه بلياقته البدنية المرتفعة التى ظهر عليها فى الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام منذ قليل.

ودفع شوارزنيجر متابعيه وجمهوره إلى التساؤل حول ما إذا كان هناك عمل فنى جديد سيظهر فيه خلال الفترة القادمة، بعد إثارته الجدل بالفيديو الجديد الذى دعا فيه الجميع بالعودة لحياة البارارى.