شكرا لقرائتكم خبر عن F9 يسعى لكسر الرقم القياسي في إيرادات الوباء بتخطي A Quiet Place Part II والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious 9، إلى كسر الرقم القياسي الذى حققه فيلم A Quiet Place Part II في عصر الوباء، بعد أن نجح في تحقيق 7.1 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية ليلة الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي إيرادات F9 ما بين 60 مليون دولار و70 مليون دولار في أمريكا الشمالية في نهاية هذا الأسبوع، وهو ما قد يتجاوز بسهولة مبلغ 48.3 مليون دولار الذي حققه فيلم A Quiet Place Part II، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى في دور العرض، ليتبرع على عرض أعلى الأفلام تحقيقاً للإيرادات في الافتتاحية الأولى في عصر الوباء.

وأقيم العرض الأول الذي طال انتظاره لفيلم F9: The Fast Saga فى مسرح TCL الصيني الشهير في لوس أنجلوس الجمعة الماضية، وقاد الاحتفالات اثنان من أبرز نجوم سلسلة Fast & Furious، هما بطل السلسلة فين ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، والنجم الداعم منذ فترة طويلة تيريز جيبسون، البالغ من العمر 42 عامًا.