شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب يُحيى حفل كورال أطفال مصر بقصر البارون 30 يونيو بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المايسترو سليم سحاب لإحياء حفل كورال أطفال مصر الذى يقام تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبمشاركة المطربة ريهام عبد الحكيم يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 يونيو الجارى في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في الحديقة الأمامية بقصر البارون.

ويعتبر هذا الحفل الظهور الأول للمايسترو سليم سحاب، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث كانت ابنته سارة سحاب، قد كشفت لـ"الخليج 365"، عن نقل والدها إلى المستشفى؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا، حيث تعرض لإرهاق شديد بعد الاحتفال بيوم اليتيم في شهر أبريل الماضى، وبعد انتهاء الحفلة تم نقله فورًا إلى أحد المستشفيات بالشيخ زايد واكتشف إصابته بفيروس كورونا.

وكان سليم سحاب المسئول عن "كورال أطفال مصر"، قد أجرى في وقت سابق اختبارات لأطفال من دور الرعاية لزيادة عدد فريق الكورال، وذلك بالاشتراك مع الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة، يأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية قدرات أبناء مؤسسات الرعاية وتحقيق مبدأ الدمج المجتمعي للأبناء من خلال الأنشطة والمواهب المختلفة.

وقال سليم سحاب، إن كل الأطفال الذين قابلتهم أصواتهم صالحة للتجريب والغناء.. هذا دورنا في اكتشاف مواهب دور الرعاية واستخراج شخصيات فنية مهمة منهم"، مضيفا أن المشروع بدأ منذ 6 سنوات مع كورال أطفال مصر.