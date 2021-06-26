شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح أحدث أغانيها "جاية معاك" بتوقيع خالد تاج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة اللبنانية نانسى عجرم أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "جاية معاك" من كلمات خالد تاج الدين وألحان وليد سعد وتوزيع احمد إبراهيم.

وتعد هذه الأغنية الثانية التى تتعاون فيها نانسى عجرم مع الشاعر الغنائى خالد تاج الدين بعد أغنية "حبك بيقوى" التي حققت نجاحا كبيرا، وهى من ألحان وليد سعد وتوزيع هانى يعقوب.

وأعرب مؤخرا الشاعر خالد تاج الدين، عن سعادته بتكرار تعاونه مع المطربة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية "حبك بيقوى"، حيث أكد أن تلك ليست المرة الأولى التي تشهد تعاونهما معًا، مؤكدًا أنهما سبقا وتعاونا في أغنية "حاسه بيك" التي حققت نجاحًا كبيرًا حينما تم طرحها، حيث حملت اسم الألبوم.

وأضاف الشاعر خالد تاج الدين الذى يعد واحدا من أهم شعراء جيله على مستوي العالم العربى لما قدمه من نجاحات عديدة مع نجوم الأغنية بمشوار حافل بدأه مع الهضبة بأغنية "قالى الوداع" أن نانسى عجرم تعد من أكثر النجمات الذى يسعد بالعمل معها خاصة أنها متفاهمة بشكل كبير وتحرص على النجاح في كل أعمالها.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين شاعر بدأ نجاحه من أوائل الألفيات مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها ، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبةع مرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك"، وقدّم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.