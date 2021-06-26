هنا الزاهد بهوت شورت وأحمد السقا مع حصانه.. ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر :

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم ١٠ لقطات لنجوم الفن خلال ٢٤ ساعة:

هنا الزاهد

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن أحدث إطلالة لها بالهوت شورت، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد السقا

ظهر الفنان أحمد السقا، بصحبة الحصان الخاص به، في أحدث ظهور له عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

خالد سليم

الفنان خالد سليم، نشر صورة له بصحبة زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مين هيباركلي؟".

راندا رياض

نشرت راندا رياض، صورة لها مع زوجها الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عالمي".

هيثم شاكر

نشر الفنان هيثم شاكر، صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "تذكر أن الله لا يمنحك حلما أو أمنية دون أن يمنحك أيضا القدرة على تحقيق حلمك أو أمنيتك.. فقط اتبع قلبك".

روجينا

كشفت الفنانة روجينا عن أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "احلم كما لو أنك ستعيش إلى الأبد".

ندى عادل

ظهرت الفنانة ندى عادل، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يستقم الحب على ساقين، ساق الاحترام وساق الاهتمام.. إذا فقد أحدهما فهو حب أعرج".

رامي صبري

نشر الفنان رامي صبري، صورة له من حفلاته عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

نهال عنبر

الفنانة نهال عنبر، نشرت أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم بيوم الجمعة.. أكتب اليسر لمن يعاني من العسر، والراحة للهموم، والسعادة للمحزون، والشفاء للمريض، والإجابة لمن دعا.. آمين يا رب العالمين".

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، صورة له من المصيف عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جبت الشمسية والنضارة اللي هي، ونفخت العوامة وهبلبط في المياه.. أبلبط، أبلبط، أبلبط".