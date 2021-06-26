البحرين فعلتها.. إلى نهائيات كأس العرب في قطر

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

تمكن المنتخب البحريني من حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العرب لكرة القدم، بعد الفوز الثمين الذي حققه على نظيره الكويتي 2-صفر.

وسجل للمنتخب البحريني علي حرم، وهاشم السيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد خليفة الدولي في التصفيات.

وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم مسابقة كأس العرب في قطر، من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، المقبلين.

وانضم المنتخب البحريني إلى المجموعة الأولى “خليجية الصبغة “، التي تضم قطر صاحب الأرض بالإضافة الى العراق والمنتخب العماني المتأهل من الملحق على حساب الصومال.

وشهدت المواجهة مشاركة نجم الكرة الكويتية، بدر المطوع، الذي دوّن حضوره الدولي في المباراة رقم 185 ليصبح عميدا للاعبي العالم، بعدما تجاوز المصري، أحمد حسن.

وبسط المنتخب البحريني أفضليته على مجريات المباراة منذ البداية، وكاد أن يسجل مبكرا عبر رأسية علي حرم التي أنقذها الحارس، خالد الرشيدي.

وحاول منتخب الكويت فتح اللعب في الشوط الثاني ليدفع الثمن عندما تأخر عبر حرم الذي استقبل عرضية مهدي الحميدان المتقنة وعالجها في الشباك.

وبحث الأزرق عن التعديل فيما تبقى من الوقت، لكنه استقبل هدفا ثانيا عبر البديل، هاشم السيد، مستثمرا عرضية محمد الرميحي.