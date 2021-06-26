تامر حسني يحقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما.. “مش أنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق النجم المصري تامر حسني رقمًا قياسيًا بفيلمه الجديد “مش أنا” مع بدء عرضه في صالات السينما بمصر والوطن العربي.

وأعلن الموزع السينمائي الدّولي للأفلام العربية محمد ناقرو أن فيلم البلدلة حقق إيرادات فاقت 17.7 مليون جينه في يومه الأوّل، وهو يعتبر أعلى إيراد يومي دولي لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وعبّر النجم تامر حسني عن سعادته بتحقيق فيلم “مش أنا” أعلى إيراد يومي دولي لفيلم عربي، وقال في منشور عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام”: “الحمدلله و شكراً لكل الجماهير الحبيبه في مصر و الوطن العربي و جميع انحاء العالم اللي النهارده خلوني احقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لاول يوم عرض للفيلم بمجموع ايراداته داخل مصر و خارجها”.

وأضاف تامر: “الحقيقه كنت بحلم احقق رقم كبير عشان نسبة اشغال السينمات ٥٠٪؜ بس ،، و دا كان تحدي كبير اني آخد الخطوه دي للوقوف جانب الصناعه و الفيلم ينزل في الوقت دا ،، بس ربنا كريم و بيكرم على قد المجهود بس مجاش في دماغي الرقم دا خالص الحقيقه لأنه اعلى من اي رقم حققته في حياتي في زمن ال ١٠٠٪؜ إشغال واللي مفرحني اكثر من الرقم هو احترامكم للعمل و آراءكم الفوق الايجابيه اللي بحمد ربنا عليها على الفيلم بشكل عام و على دوري و ادوار كل ابطال و صناع العمل … شكراً استاذ محمد ناقرو دايماً يا رب وشنا خير على بعض الحمدلله”.

فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسني على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح من قبل.

وتدور أحداث الفيلم حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته. وفي الفيلم، تجسد الفنانة حلا شيحة شخصية فتاة دمها خفيف تحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل.