شكرا لقرائتكم خبر عن هادى خفاجة يعلن خطوبته: الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان هادى خفاجة، خطوبته منذ قليل، بنشر صورة تجمعه مع خطيبته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات"، وسرعان ما حصدت الصور عددًا كبيرًا من التعليقات والإعجابات المهنئة بالخطوبة.

وكان قد شارك خفاجة، مؤخرًا فى الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، في إحدى الحلقات التى تناولت بطولات المنسي في إحدى العمليات البطولية من أفراد الكتيبة بمدينة رفح .