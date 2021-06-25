مبارك الهاجري عن زوجته أحلام الشامسي: اغار عليها.. ولو أنا ما دلعتها مين يدلعها

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:57 مساءً - حل بطل الراليات القطري مبارك الهاجري زوج الفنانة الإماراتية أحلام ضيفًا على برنامج جاني الكلام الذي يقدمه الإعلامي عبدالله العمادي.

واستعرض العمادي خلال الحلقة فيديوهات خاصة تجمع الهاجري مع زوجته الفنانة أحلام، ويظهر زوج الفنانة الإماراتية وهو يقبلها خلال الفيديو.

وانتقد العمادي الفيديوهات الخاصة قائلًا: “ايش نفهم من هذه الفيديوهات اللي كلها قبل.. ما في خصوصية يعني”، ليجيب الهاجري: “هذه فنانة وهذه زوجتي احنا حياتنا كذا.. انا احبها على راسها هي تحبني على راسي.. زوجتي شخصية عامة.. مش انسانة عادية فاحنا هذه حياتنا” وأضاف: “إذا أنا ما دلعتها مين يدلعها”

وأكد الهاجري أنه يغار على زوجته أحلام قائلًا: “شلون ما اغار عليها.. زوجتي هذه ام عيالي”.

وتفاعل الجمهور مع سؤال الإعلامي القطري حيث اعتبر البعض أنه أحرج مبارك الهاجري، فيما قال آخرون إن إجابة بطل الراليات القطري مبارك الهاجري تدل على رقيه.

وجاء في التعليقات: “والله هنيالج يا احلام على مبارك وبعدين تصرفاتهم طبيعيه مابيها خدش للحياء ويقبلها على راسها شنو المشكله بالموضوع واذا على التصوير اكيد لازم تصور لانها فنانه وشخصيه عامه طبيعي تنشر هيج اشياء واخبارها على السوشل ميديا”.

وفي تعليق آخر: “السؤال عيب اكثر من الفيديو وفيه احراج …وهالأسئله بعد مو من شيم المجتمع القطري ولا الخليجي”

وتغزل مبارك الهاجري بشخصية زوجته واصفًا إياها بـ “القوية” والقيادية، وعن من منهما صاحب الشخصية الأقوى، أجاب الهاجري قائلًا: “احنا بمصارعة.. هي لها حقوقها وأنا اللي حقوقي.. ما في أقوى”.

ولم يتمالك مبارك الهاجري نفسه خلال حديثه عن الحادث الذي تعرض له ابنه الأكبر فاهد وتسبب بتحطم سيارته بشكل كبير وقال وهو يحاول منع دموعه: “الي رد عنه الخير الي بنعمله”.

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد زوجها ونشرت فيديو رومانسيا يجمعهما عبر حسابها الخاص في إنستغرام وأرفقته بتعليق: “مرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون كل عام وأنت هدية ربي لي كل عام وأنت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري”.

يُذكر ان أحلام تزوجت من مبارك الهاجري في شهر يونيو من عام 2003 وانجبت ابنها فاهد عام 2004، ثم ابنتها فاطمة عام 2008، ولولوة عام 2010.