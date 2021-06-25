حلا شيحة بالحجاب مع زوجها… وتعلق: الفيلم فعلا بقي “مش أنا”

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، صورة لها مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب، في ظهورها الثاني منذ زواجهما قبل أربعة أشهر.

وكتبت شيحة: “بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.

وأضافت الفنانة المصرية:” أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي”.

اللافت أن الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة المصرية، قد أكد لوسائل إعلامية أنّ فيلم “مش أنا” يشهد عودة حلا إلى السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، وقال إن السبب الرئيسي وراء عدم حضور ابنته العرض الخاص للفيلم، هو وجودها خارج البلاد برفقة زوجها، ومن المُقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

وأوضح أحمد شيحة في تصريحاته أن ابنته لم تُفكر في الاعتزال أبداً، إذ إنها تتلقى عروضاً فنية، وما زالت تقرأ عدداً من السيناريوهات المعروضة عليها لتختار الأفضل بينها وتقدّمه للجمهور.

يذكر أن الفنانة حلا أثارت العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة؛ بعد تجاهلها برومو وبوستر فيلمها مع تامر حسني، ولم تشارك بصورة واحدة من العمل الذي يعتبر بمثابة عودة لها في السينما بعد غياب.

كما حذفت الفنانة صورها الترويجية لفيلم “مش أنا”، والتي نشرتها من قبل عبر صفحتها على “إنستغرام”، وهو ما دفع البعض للتساؤل مجدداً هل يأتي هذا التجاهل بسبب زواجها من معز مسعود والتفكير في الاعتزال مرة أخرى، أم أن هنالك خلافا خفيا مع بطل الفيلم تامر حسني؟.

وكان الجمهور ينتظر ظهور حلا شيحة في العرض الخاص، باعتبار الفيلم هو أول عودة لها إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، ولكنها لم تحضر، كما غابت الفنانة سوسن بدر والنجم ماجد الكدواني دون أسباب معلنة.

وفيلم “مش أنا” من بطولة تامر حسني وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.