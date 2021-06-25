مديحة الحمداني طليقة قصي خولي تنفي سوء معاملته لها

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كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:57 مساءً - نشرت طليقة النجم السوري قصي خولي مديحة الحمداني في خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام” صورة تظهر فيها سيدةً في حالة جيدة جداً في جهة، وفي حالة يرثى لها في جهة أخرى،
موضحةً: ” الأولى عندما تكون حبيبتك لأنَّ حالتها (الرائعة) هي انعكاس معاملة عائلتها لها، الثانية عندما تصبح زوجتك لأن حالتها السيئة)هي انعكاس معاملتك أنت لها”.
وسرعان ما ربط متابعو الحمداني الصورة بطليقها ما دفعها الى التوضيح بقولها: “إلى الناس اللي فهمها على قدها، راني كي نهبط حاجة عندي فالستوري مش معناها إني نقصد شخصاً معيناً أو شيئاً معيناً (نرمي فالمعني).. لا أبداً مش صحيح”.
وتابعت: “معناها الوحيد اني قريت أو شفت حاجة على الانستقرام او عجبتني فشاركتها عند فقط لا غير”.
وأضافت: “فقط لا غير، انا منرميش المعنى، كي نحب نقول حاجة نقولها مباشرة”.
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