الحب الحب.. ظهور نادر لمحمد لطفي مع زوجته

كتب امير فتحي في الجمعة 25 يونيو 2021 11:57 مساءً - يحرص الممثل محمد لطفي على إبعاد حياته الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام والصحافة، ولكن لا مانع من ظهور زوجته في بعض المناسبات الشخصية.

نشر محمد لطفي صورة له بصحبة زوجته عبر حسابه بتطبيق Instagram، وعلق كاتبا: “الحب الحب”.

يذكر أن محمد لطفي شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “بين السما والأرض” مع هاني سلامة ودرة ويسرا اللوزي، وشارك في فيلم “الشنطة” مع بيومي فؤاد، شريف دسوقي وغيرهم. كما ينتظر عرض فيلم “الشايب” مع آسر ياسين وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي.

كذلك ينتظر عرض فيلم “العنكبوت” مع أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج أحمد نادر جلال.