بالفيديو.. نبيلة عبيد ترقص على أنغام محمود الليثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مستخدو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة نبيلة عبيد وهى ترقص في إحدى الحفلات التي أقيمت في دبي.

واختارت الفنانة الرقص على أغنية "بحر الهوى" والتي غناها الفنان محمود الليثي.



وأعادت رقصتها للجمهور ذكريات رقصها في أفلامها مثل "الراقصة والسياسى" و"الراقصة والطبال".





على الجانب الثاني، تعرّضت نبيلة عبيد إلى انتقادات شديدة بعد انتشار فيديو رقصها وتكررت عبارة: "سنك كبير بلاش ترقصي".

ولدت نبيلة عبيد في حي شبرا، أحد احياء القاهرة، في أسرة متوسطة الحال، وشبت منذ الصغر على حب التمثيل ومشاهدة الأفلام التي كانت تعرض في سينما "شبرا بالاس" القريبة من منزلها في يوم الجمعة من كل أسبوع.

أول من اكتشفها هو المخرج عاطف سالم وقدمها في فيلم "مافيش تفاهم"، والذي أدت فيه دورها ككومبارس صامِت، ثم حصلت على أول بطولة مطلقة في فيلم "رابعة العدوية" للمخرج نيازي مصطفى.

وحصلت نبيلة عبيد على الدكتوراه الفخرية من جامعة ويلز عن مجمل أعمالها.

شهدت الفترة من منتصف سبيعينيات القرن العشرين وحتى نهاية تسعينيات القرن العشرين ظهورها كنجمة سينمائية، وقدمت في تلك الفترة العديد من الأعمال التي لا تزال تعد من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية فلقبت بـ"نجمة مصر الأولى".