شكرا لقرائتكم جدل اعتزال حلا شيحة يعود للواجهة.. ووالدها يوضح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منذ زواج الفنانة المصرية حلا شيحة من الداعية والمنتج الفني معز مسعود وحالة من الجدل تُثار بين الحين والآخر حول اعتزالها مجدداً، وآخرها كان بسبب غيابها عن حضور العرض الخاص لفيلم "مش أنا"، من بطولة تامر حسني، حيث أدى عدم تواجدها في العرض الخاص للفيلم في القاهرة إلى تداول شائعات حول رغبتها في الاعتزال مجدداً، بينما ألمح البعض إلى أن زوجها هو من نصحها بتجاهل حضور الفيلم حتى لا تواجه وسائل الإعلام وتضطر للخوض في تفاصيل حياتها الخاصة.

وفي هذا الشأن، نفى الفنان أحمد شيحة، في تصريح صحافي، الجمعة، كل ما تردّد من شائعات، مؤكداً أنه كلام عارٍ تماماً من الصحة، ومُبدياً دهشته من خروج تلك الأنباء، لا سيما أنّ الفيلم يشهد عودة حلا إلى السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب.

مادة اعلانية

خارج البلاد

كما تابع أنّ السبب الرئيس وراء عدم حضور ابنته العرض الخاص للفيلم، هو وجودها خارج البلاد برفقة زوجها، ومن المُقرر أن تعود إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المُقبلة. وأشار إلى أن ابنته لم تُفكر في الاعتزال أبداً، إذ إنها تتلقى عروضاً فنية، وما زالت تقرأ عدداً من السيناريوهات المعروضة عليها لتختار الأفضل بينها وتقدّمه للجمهور.

يذكر أن الجمهور كان ينتظر ظهور حلا شيحة في العرض الخاص، باعتبار الفيلم هو أول عودة لها إلى السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، ولكنها لم تحضر، كما غابت الفنانة سوسن بدر والنجم ماجد الكدواني دون أسباب معلنة.

يذكر أن فيلم "مش أنا" من بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد عبد الرحمن، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.