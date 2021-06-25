شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يشارك متابعيه أزمته فى اختيار الملابس قبل حفلته بالرياض.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب محمد حماقى، متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد يظهر من خلاله وهو يواجه أزمته اليومية في اختيار الملابس قبل الخروج من المنزل، حيث ظهر في الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يتحدث مع نفسه بملابس مختلفة حول اختيار الملابس، قبل بداية حفلته المقامه حاليًا فى المملكة العربية السعودية.

يتعاون النجم محمد حماقى، مع الملحن والمؤلف عزيز الشافعى من خلال أغنية جديدة تحمل اسم "يا نسيم حبيبى نسم" والتي ستكون ضمن أغنيات البومه الجديد الذى يواصل تسجيل كل أغنياته، وستكون الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

وكشف النجم محمد حماقى مؤخرًا عن موعد طرح البومه الجديد والذى سيكون شهر يوليو المقبل، والمكون من 12 أغنية ويتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، عزيز الشافعى



حماقى فى احدث ظهور



محمد حماقى فى الفيديو



محمد حماقى

ويحيي محمد حماقي اليوم، حفلا غنائيا في جدة بالسعودية، ومن المقرر أن يقدم حماقي بالحفل باقة من أشهر أغانيه ومنها "نفسى ابقي جنبه" ، "قدام الناس" ، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه"، بالإضافة إلى "من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة".