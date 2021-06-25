شكرا لقرائتكم خبر عن والدة مها أحمد في العناية المركزة.. والفنانة تطالب متابعيها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة مها أحمد متابعيها بالدعاء لوالدتها بعد دخولها العناية المركزة، حيث نشرت مها أحمد صورا تجمعها بوالدتها في الطفولة على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت: "أمى حبيبتى في العناية المركزة دعواتكم".





وكانت الفنانة مها أحمد شاركت جمهورها ومتابعيها في عيد الحب الماضى بفيديو لهدية نجلها عادل مجدي كامل لها، وهي باقة زهور مشكلة على هيئة حروف I LOVE U، مع الشيكولاتة، وعلقت علي الفيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة :"قلبي يا ناس، دولا مدلعنى، هابي فلانتين قلب ماما"، ولاقي الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعيها فور نشرها له.

يذكر أن الفنانة مها أحمد ظهرت ضيف شرف في مسلسل "عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر، وتدور احداثه حول تعرض عمر لإصابة يبتعد على إثرها عن ملاعب كرة السلة، ويتعرض دياب للصعق فيبتعد عن عمله في الكهرباء، لتبدأ رحلتهما معًا في البحث عن عمل وكان أول شيء شراء تاكسي بالتقسيط، ومن هنا يتورطا في الديون ويصبح لزاما عليهما تسديدها.

مسلسل "عمر ودياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى، المسلسل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، اخراج معتز التونى، انتاج شركة سينرجى