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شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني هوبكنز يتصدر غلاف مجلة L'Uomo Vogue بلحيته البيضاء الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد القادم من المجلة.
وكان قد حرص هوبكنز، على الاحتفال بعيد الأب، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة أبيض × أسود، تجمعه في الماضي وأخري تجمعه حاليًا مع ابنه، من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأب، الذى وافق 20 يونيو الماضى.
وكان قد كشف السير أنتوني هوبكنز عن كواليس عدم حضوره حفل الأوسكار الأخير الذى شهد تتويجه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father الذى حقق به انجازًا كبيرًا ممثلاً في أنه أكبر ممثل يحصل على الجائزة عبر تاريخها وهو في عمر الـ 83 عاماً، حيث أكد خلال مقابلة له تناقلت تصريحاتها المواقع الأجنبية مثل الديلي ميل أنه لم يكن يتوقع الفوز بالجائزة مطلقاً.
انتونى هوبكنز
وأضاف خلال مقابلته لم أتوقع الفوز بالجائزة ببساطة لأن منافسى كان الممثل الراحل تشادويك بوسمان، وبالتالي توقعت أن يفوز هو بها إلا أن المفاجأة حصلت وعلمت أننى الفائز.
وعن كواليس معرفته بالخبر قال "لم يكن هاتفى بجانبى وعلمت في الصباح من خلال وكيل أعمالى عبر رسالة نصية مكتوب فيها اننى فزت بالأوسكار، لذا قمت بالخطاب في اليوم الثانى وشكرت فيه منظمي الحدث والممثل الراحل تشادويك بوسمان".