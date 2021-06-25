شكرا لقرائتكم خبر عن أنتوني هوبكنز يتصدر غلاف مجلة L'Uomo Vogue بلحيته البيضاء الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي السير أنتوني هوبكنز، الحائز على جائزة الأوسكار كأفضل ممثل عن فيلم The Father، غلاف مجلة L'Uomo Vogue العالمية بملامحه الشهيرة التي يزينها الشعر واللحية البيضاء، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصورة من الغلاف عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليشوق جمهوره بتفاصيل جديدة تطرح في العدد القادم من المجلة.

وكان قد حرص هوبكنز، على الاحتفال بعيد الأب، على طريقته الخاصة، حيث شارك متابعيه وجمهوره، بصورة أبيض × أسود، تجمعه في الماضي وأخري تجمعه حاليًا مع ابنه، من أجل الاحتفال باليوم العالمي للأب، الذى وافق 20 يونيو الماضى.