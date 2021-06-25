هند صبري تتسلم شهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تسلمت النجمة هند صبري، سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم، شارة وشهادة جائزة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي تقديرا "لتفانيها وعملها ومساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020"، حسب بيان نشرته الفنانة التونسية عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

ومن جانبها، قالت النجمة هند صبري، وهي تتسلم جائزتها في مقر المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في القاهرة: "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالما أفضل، عالمٌ خالٍ من الجوع.. أنا فخورة جداً لأني جزء من هذه الأسرة".

وأضافت: "أفكر اليوم في جميع الناس الذين قابلتهم والذين يعملون مع برنامج الأغذية العالمي، سواء في مخيمات اللاجئين، أو في مكاتب البرنامج في العديد من البلدان التي زرتها.. إن هذه الجائزة لنا جميعًا، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يوميًا.. وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحرًا وجوًا".

وكانت جائزة نوبل للسلام قد مُنحت لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.