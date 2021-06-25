مها أحمد تكشف عن دخول والدتها العناية المركزة.. وتطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة مها أحمد، عن دخول والدتها العناية المركزة، مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

ونشرت مها، صورا لها في طفولتها مع والدتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلّقت مها: "أمي حبيبتي في العناية المركزة.. دعواتكم".

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل "رسايل" مع النجوم: مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وسليمان عيد وغيرهم في رمضان 2018، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

كما حلّت كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب" مع علي ربيع ومصطفى خاطر في رمضان 2020.