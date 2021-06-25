ديانا هشام تنشر صورا في "البانيو".. وتحذفها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شاركت الفنانة ديانا هشام، جمهورها ومتابعيها، صورا جريئة لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

وظهرت ديانا، في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي ترتدي "مايوه" باللون البنفسجي وتستمتع بوقتها في "البانيو".

وتعرضت ديانا لانتقادات إثر ذلك، ما جعلها تحذف الصور بعد نحو نصف ساعة من نشرها.

وكانت ديانا هشام ظهرت مؤخرا بصحبة لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ونشرت صورتها معه على شاطئ البحر من مدينة العلمين الجديدة عبر "إنستجرام"، وعلقت: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بهذا الشخص الأسطوري المتواضع".

يذكر أن ديانا هشام شاركت في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل "كوفيد 25"، بطولة النجوم: يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبدالرحيم حسن، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي وغيرهم، من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي".