محمد رمضان يتجول مع "نمر" في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو يظهر خلاله مع "نمر" في مدينة دبي الإماراتية.

وظهر رمضان، في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يتجول مع "نمر"، مصحوبا بمقطع من أغنيته "نمبر وان".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان مؤخرا أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى عُرض لمحمد رمضان مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، يشارك في بطولته النجوم هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.