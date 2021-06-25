فتح صالات عرض إضافية لفيلم "مش أنا" في الخليج بسبب الإقبال عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:48 مساءً - أعلن محمد ناقرو، الموزع السينمائى بالخليج لفيلم النجم تامر حسني، «مش أنا»، عن فتح صالات عرض إضافية للفيلم، وذلك قبل طرحه بدور العرض هناك، نظرًا لحالة الإقبال الشديدة على الفيلم من قبل الجمهور الذي ينتظره، وهو ما دفعهم لاتخاذ هذا القرار حتى يتسنى لأكبر قدر من الجمهور ومحبي تامر حسنى من مشاهدة العمل مثلما ذكر عبر الحساب الرسمي للموزع على موقع "إنستجرام" في تهنئته للنجم تامر حسنى، مؤكداً أن تلك هى المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

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وشهد جمهور ومحبي النجم تامر حسني، أمس الأربعاء، عرض أحدث أعماله السينمائية «مش أنا» في سينمات مصر والخليج العربي.



الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، وغيرهم.



وتدور قصة العمل حول شخصية "حسن" الذي يقوم بتجسيدها تامر حسني، وهو فنان تشكيلي يعاني من حالة مرضية نادرة، وتربطه علاقة قوية بوالدته المريضة والتي تجسد شخصيتها الفنانة سوسن بدر، ويقوده مرضه في رحلة بحث مثيرة عن علاج لحالته الغريبة.





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