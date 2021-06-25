 ولية العهد الدنماركية الأميرة ماري تحضر حفل إطلاق Creative Denmark

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 يونيو 2021 10:48 مساءً - تحت عنوان قمة الإبداع 2021 حضرت ولية العهد الأميرة "ماري" من الدنمارك حفل إطلاق حدث Creative Denmark في بيت الصناعة (إتحاد الصناعة الدنماركي) في كوبنهاغن.

مشاركة ولية العهد في الحدث

ولية العهد الأميرة ماري مع المشاركين في الحدث- الصورة من موقع New my royals

وبحسب موقع "New my royals" شاركت صاحبة السمو الملكي ولية العهد في هذا الحدث Creative Denmark الذي يُعد شراكة بين القطاعين العام والخاص غير هادف للربح يهدف إلى خلق الوعي حول الشركات الإبداعية الدنماركية على الصعيد الدولي وتعزيز العلامة التجارية الدولية وإبراز الشركات الإبداعية الدنماركية.

ولية العهد الأميرة ماري تشارك في حدث Creative Denmark- الصورة من موقع New my royals

كما شاركت الأميرة "ماري" خلال القمة، في مناقشة مائدة مستديرة حول موضوع "لماذا يُعد الإبداع محرك للنمو؟"

آلية عمل Creative Summit

ولية العهد الأميرة ماري- الصورة من موقع New my royals

من خلال Creative Summit 2021 ، تنشئ الصناعة الدنماركية وشركة Creative Denmark منصة تركز على إمكانات النمو في الصناعات الإبداعية. وفي الوقت نفسه، تسهل هذه المنصة حدثًا معرفيًا وشبكات حيث يمكن للجهات الفاعلة الإبداعية أن تستلهم من مجالات أعمال بعضها البعض ونماذج.

ولية العهد الأميرة ماري أثناء دخولها مقر بيت الصناعة- الصورة من موقع New my royals

يركز الحدث أيضًا على كيف يمكن للشركات أن تتنقل بشكل أفضل في التطورات العالمية والتقنيات الجديدة من خلال التواصل والتنافس على أساليب ونماذج الأعمال الجديدة.