إصابة هاريسون فورد بكتفه في مجموعة أفلام إنديانا جونز 5

تعرض الممثل الأميركي "هاريسون فورد" لإصابة في كتفه في موقع تصوير الجزء الخامس من سلسلة أفلام الأكشن "إنديانا جونز" أثناء التدرب على مشهد قتال، الأمر الذي استدعى إيقاف التصوير لتقييم الإصابة والعلاج.

وبحسب موقع "BBC" حدثت الإصابة عند استكمال نجم هوليوود ،78 عامًا، دوره كعالم آثار أثناء تصوير الجزء الخامس والأخير من سلسلة "إنديانا جونز" في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة والذي من المقرر طرحه في عام 2022.



بيان الشركة المنتجة

هاريسون فورد أثناء تصويره الجزء الخامس من الفيلم- الصورة من موقع ميرور



وقال بيان لشركة ديزني في بيان صحفي: "أثناء التدرب على مشهد قتال، تعرض "هاريسون فورد" لإصابة في كتفه. سيستمر التصوير بينما يتم تقييم المسار المناسب للعلاج، وسيتم إعادة تكوين الجدول الزمني للتصوير حسب الحاجة في الأسابيع المقبلة."

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول ظروف الحادث أو مدى خطورة إصابة الممثل.



14 عاماً من التأجيل



تعرض الجزء الخامس من الفيلم الشهير لسلسلة من التأجيلات- بعد 14 عاماً من انتاج الجزء الرابع - خلال الفترة الأخيرة بسبب وباء كورونا الذي أثر بصورة كبيرة على صناعة السينما التي بدأت تتعافى مؤخرًا.

وقد حققت السلسلة الشهيرة نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، وكانت البداية عام 1981 في الجزء الأول الذي حمل عنوان سارقو التابوت الضائع Raiders of the Lost Ark.

ثم قدم فورد الأجزاء الثلاثة التالية، وآخرها فيلم إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull عام 2008.



ليست الأولى

هاريسون فورد في الجزء الرابع من الفيلم- الصورة من موقع ميرور



جدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول للممثل في مواقع التصوير. فقد أصيب "هاريسون فورد" سابقًا في 2014 في لندن أثناء تصوير فيلم Awakening of the Force. كُسرت ساقه بعد إصابته واندفع من الباب الهيدروليكي لمركبة ميلينيوم فالكون، سفينة الفضاء لشخصيته "هان سولو" في ملحمة حرب النجوم، الأمر الذي كان من الممكن أن يودي بحياته.

وفي عام 2015، أصيب بكسر في ذراعه وأصيب بجروح طفيفة في الرأس في حادث هبوط في كاليفورنيا.

