شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب الدعاية.. سلامة حجازى الممثل الغضنفر وماتشوفش يوسف بك فى الفرق الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قديمًا كانت الدعاية للأعمال الفنية تتبع أساليب تحمل الكثير من المبالغات أو تعتمد على حيل قد نراها اليوم ساذجة بعدما تقدمت وسائل الدعاية والإعلان عن الفنون.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1952 نشرت المجلة موضوعاً عن غرائب الدعاية للأعمال السينمائية والمسرحية، وتحدثت عن أساليب قديمة ونوادر حدثت بسبب الدعاية عن هذه الأعمال.

وذكرت الكواكب ما كان يفعله أحد المعلنين قديماً - وقديماً هنا تعنى بالنسبة لتاريخ صدور العدد أى بل عام 1952 – حيث أكدت أن هذا المعلن كان يتبع أسلوب السجع دائماً فى كل ما ينشره من إعلانات.

وقالت الكواكب: لقد أصبح الأعلان عن المسرحيات والأفلام حالياً يتم بشكل وأسلوب بسيط يعتمد على السرعة ويفى بالغرض المطلوب من الإعلان، فى حين كان قديماً يتسم بالغرابة.

وذكرت الكواكب ما كان يفعله هذا المعلن الشهير قديماً، وكان يدعى عبدالكريم السنجرى ، وان يعمل أيضاً متعهداً للحفلات المسرحية.

وكان قد أعلن عن مسرحية وقال فى إعلانه :"هلم ياعشاق التمثيل وياسكان وادى النيل، إلى مشاهدة رواية شهداء الغرام، التى ستمثل بأكملها على التمام، فى تياترو حديقة الأزبكية ذى الطلعة البهية ، وبطلها الأستاذ الأكبر والممثل الغضنفر ، الشيخ سلامة حجازى الذى ليس له شبيه ولا موازى، بصوته الملائكى الساحر وتمثيله الأرائكى الفاخر"

فيما كان من أغرب الإعلانات التى شهدها الجمهور فى القاهرة على الجدران إعلان أراد كاتبه أن يشجع الجمهور على مشاهدة مسرحيات فرقة رمسيس ، حيث كتب فى الإعلان :" بادروا إلى مشاهدة يوسف وهبى بك قبل انضمامه إلى الفرق الحكومية "، وكان متعهد الحفلات يقصد أن مشاهدة يوسف بك وهبى مع فرقته لا تعوض، أما مشاهدته مع الفرق الحكومية فأقل من ذلك، وهو أسلوب غريب فى الدعاية لفنان وفرقة وعمل فنى.