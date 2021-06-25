هاندا ارتشيل تكسر قواعد التباعد الاجتماعي من أجل كرم بورسين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر الثنائي التركي كرم بورسين وهاندا ارتشيل حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لهما من حفل توزيع جوائز المحتوى الرقمي، والذي حصلا فيه على لقب “الممثلة والممثل الأكثر إعجاباً لعام 2020”.

وظهر في الفيديو كرم وهاندا يجلسان متباعدين وفق ترتيبات منظمي الحفل الذين حرصوا على وجود مسافة بين الحضور من ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إلا أنّ كرم طلب من هاندا الاقتراب منه، وفق ما يظهر الفيديو، فما كان منها إلا أن أزاحت كرسيها وجلسا متقاربين. وكان الفيديو ضمن الأكثر تداولاً في تركيا وخارجها.

وكان عدد كبير من المتابعين أبدوا استغرابهم من دخول كرم وهاندا إلى الحفل دون أن يكونا ممسكَين بيدي بعضهما البعض.

من جهة أخرى، ومع انطلاق عرض الموسم الجديد من مسلسلهما “أنت أطرق بابي”، حازت الطفلة التي تؤدي دور ابنتهما كيراز على إعجاب المشاهدين، وتحظى مشاهدها مع كرم بورسين بإشادة واسعة نظراً لأداء الطفلة العفوي وانسجامها مع كرم.