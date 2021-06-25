فيفي عبده تكشف السر وراء مرضها: “لم أعد أثق بالناس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنّانة فيفي عبده، حول سبب ما تعرضت له خلال الأيام الماضية ووعكتها الصحية الفائتة، أنه كان سببه الحسد، مؤكدة أنّ هناك عيوناً حسدتها لذهابها إلى المصيف في الساحل الشمالي.

وقالت خلال مقطع فيديو أطلت من خلاله على جمهورها عبر “فايسبوك”، إنها سافرت إلى الساحل الشمالي لتحصل على على لون لبشرة جسمها، وأن سبب ما تعرضت له هو العين والحسد.

وحذّرت جمهورها من الثقة المفرطة، وقالت: “لم أعد أثق بالناس، ونسيت اللغة الإنكليزية لأنني لا أتمرن عليها منذ ما يقرب من سنة أو سنة ونصف لمرضي في تلك الفترة”.

يُذكر أنّ عبده خضعت لعملية بسبب حقنة من طريق الخطأ، ونشرت حينها مقطع فيديو عبر “إنستغرام” قالت فيه: “مساء الخير من مصر أم الدنيا، أريد أن أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين وحسبي الله ونعم الوكيل، هناك من أعطاني حقنة في ظهري تسببت في خضوعي لعملية جراحية مدتها ساعتين وأنا في المستشفى حالياً”.