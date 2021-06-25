فهرية أفجين ومنى زكي ضد التحرّش بالمرأة في الشارع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمتان التركية فهرية أفجين والمصرية منى زكي في حملة “Stand UP” ضد التحرش بالمرأة في الأماكن العامة، التي تطلقها شركة مستحضرات التجميل “لوريال باريس” والتي تمثلهما فهرية ومنى زكي كسفيرتين ووجهين إعلانيين لها.

ونشرت فهرية صورتها في حسابها عبر “إنستغرام” وهي تمد يدها ومكتوب عليها حرف “D” ودعت للمشاركة في الحملة التي شعارها “5D”.

تشارك النجمتان التركية فهرية أفجين والمصرية منى زكي في حملة “Stand UP” ضد التحرش بالمرأة في الأماكن العامة، التي تطلقها شركة مستحضرات التجميل “لوريال باريس” والتي تمثلهما فهرية ومنى زكي كسفيرتين ووجهين إعلانيين لها.

ونشرت فهرية صورتها في حسابها عبر “إنستغرام” وهي تمد يدها ومكتوب عليها حرف “D” ودعت للمشاركة في الحملة التي شعارها “5D”.

الحملة تلقى رواجاً كبيراً وشارك فيها كثير من السيدات والمشاهير حول العالم.