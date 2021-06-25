طليقة رياض محرز ترتبط بعد خطوبته: “فخر العرب لا يسأل عن ابنتيه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أيام قليلة على إعلان خطوبته، هاجمت عارضة الأزياء البريطانية من أصول هندية ريتا جوهال طليقها نجم مانشستر سيتي (بطل إنكلترا) الدولي الجزائري رياض محرز، متهمة إياه بعدم الاهتمام بأولاده، إضافة إلى إعلانها دخولها في علاقة عاطفية جديدة.

وقالت: “عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين وليس لفخركم العربي الذي لا يسأل حتى عن أبنائه”.

وأضافت في مقطع فيديو أنّها ارتبطت بمغني ومنتج أغاني الراب في بريطانيا فوميز ذو إنارجي.

وكانت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد أعلنت خطوبتها بشكل رسمي من محرز، فنشرت صورة جمعتهما عبر حسابها في “إنستغرام” وهي ترتدي خاتم الخطوبة وكتبت: “لا يوجد أحد أفضل أن أواصل معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا. لا أطيق الانتظار حتى نكون معاً، أحبك”.

وتفاعل محرز مع منشور خطيبته، وعلّق: “وأنا أحبك”.

وتبلغ تايلور 23 عاماً، وهي عارضة أزياء وابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور المليونيرة داون وارد، وكانت مرتبطة سابقاً بزميل محرز السابق في مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

يُذكر أنّ محرز تزّوج من جوهال في عام 2015، وله منها ابنتان.