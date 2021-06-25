كريستيانو رونالدو يدخل التاريخ بعدد متابعيه على إنستغرام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، رقماً قياسياً جديداً، حيث اعتبر أول شخص في العالم يمتلك 300 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

ونشر رونالدو فيديو عبر حسابه على “إنستغرام” يحتفل فيه بتحقيق هذا الرقم، مع تعليق: “300 مليون.. رقم مذهل، أشكركم على دعمكم لي دائماً”.

يشار إلى أن رونالدو هو أول شخص أيضاً يمتلك 200 مليون متابع على نفس الموقع.

وينفرد كريستيانو رونالدو بصدارة ترتيب هدافي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بتسجيله 5 أهداف حتى الآن، كما نجح كريستيانو في معادلة رقم الإيراني علي دائي كأفضل هداف في المباريات الدولية الرسمية بـ109 أهداف لكلاهما.

بالإضافة لذلك، حقق رونالدو أرقاماً قياسية أخرى، حيث اعتبر أول لاعب في أوروبا في تاريخ كرة القدم، يسجل أكثر من 20 هدفاً في نهائيات كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.

يُذكر أن رونالدو قد حصل على لقب أفضل رياضي في العالم من قبل مجلة “فوربس” الأميركية لعامي 2016 و2017، كما أدرجته مجلة “تايم” في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2014.