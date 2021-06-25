هند صبري تتسلم شهادة نوبل للسلام من برنامج الأغذية العالمي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تسلَّمت النجمة التونسية هند صبري شارة وشهادة “جائزة نوبل للسلام”، من برنامج الأغذية العالمي، وذلك بسبب مساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل عام 2020، فضلاً عن تفانيها وإخلاصها في عملها باعتبارها سفيرة فوق العادة للنوايا الحسنة.

وكشف بيان المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية في القاهرة أنَّ الشهادة التي تسلمتها هند صبري، تحمل توقيع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، فيما هنَّأت هند البرنامج عند تسلمها الشهادة، معتبرةً أنَّ هذا شرفاً، من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس.

وعبَّرت همد عن فخرها كونها جزءاً من هذه الأسرة، مضيفة أنَّها تفكر في جميع الناس الذين قابلتهم ويعملون مع برنامج الأغذية العالمي، سواء في مخيمات اللاجئين، أو في مكاتب البرنامج في العديد من البلدان التي قامت بزيارتها.

وأكدت هند صبري أنَّ تلك الجائزة لهم جميعاً، ولا تقتصر على شخص بعينه، لاسيما الرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يومياً، ويقومون بإيصال الغذاء كل يوم براً وبحراً وجواً.

ونوَّهت الفنانة التونسية بأنَّها وبصفتها سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأكثر من 12 عاماً حتى الآن، تخبر بناتها عن عملها مع برنامج الأغذية العالمي، وزياراتها إلى مخيمات اللاجئين ومشروعات البرنامج حول العالم، وتعمل على تعليمهم أنّ الجوع ليس أمراً منفصلاً عن الجهل، وليس منفصلاً عن الحرب أو جميع الأشياء السلبية التي تحدث في العالم.

ومنحت جائزة نوبل للسلام عام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي؛ بسبب جهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.

يُذكر أنَّ هند صبري كانت قد عُينت سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي في عام 2010، وقبلها كانت تقوم بزيارة عمليات برنامج الأغذية العالمي في مصر وتونس والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا وبنجلاديش.