“جايه معاك”.. نانسي عجرم تطرح ثالث أغنيات ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية ثالثة من ألبومها العاشر بعنوان “جايه معاك” من كلمات خالد تاج الدين‎، وألحان وليد سعد ومن توزيع أحمد إبراهيم.

وكانت نانسي قد أصدرت في الأيام الماضية أغنيتين من الألبوم، الأغنية الأولى باللهجة المصرية بعنوان “حبك بيقوى” من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب والأغنية الثانية باللهجة اللبنانية بعنوان “مشكلتك الوحيدي” من كلمات علي المولى وألحان أيمن قميحة وتوزيع باسم الرزق.

الجدير ذكره أن ألبوم نانسي عجرم العاشر من 14 أغنية منوعة بين اللبناني المصري والخليجي تعاونت من خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموسيقيين في الوطن العربي.