ندوة بـ"أسوان لأفلام المرأة" عن تأثير الرقمنة على النساء في ظل كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آليات الرقمنة وتأثيرها على النساء في ظل جائحة كورونا، هو العنوان الذي رافق الندوة الأولى من ندوات منتدى نوت لقضايا المرأة المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وحضر الندوة عدد من المتحدثين من بينهم نائب رئيس مجلس الأمناء لمهرجان أسوان د. عزة كامل والكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام أحمد محمود وشيري رمسيس المدير التنفيذي لجمعية التنمية بالفن وأميرة حسين ناشطة وفاعلة في مجال قضايا المرأة.





وافتتحت دكتور عزة كامل الندوة بالحديث عن الإحصائيات الراصدة للتأثيرات التي تعرضت لها المرأة في ظل جائحة كورونا وزيادة معدلات العنف تجاه المرأة سواء داخل المنزل أو السيدات المنتميات للطواقم الطبية التي وصلت إلى ٣٣% زيادة عن المعدل الطبيعي.

كما أشارت إلى زيادة معدلات العنف الإلكتروني مثل التنمر والتحرش الإلكتروني، الذي وصل إلى حد الإتجار بالنساء.



من جانبه أشار الكاتب الصحفى أحمد محمود إلى أن الرقمنة تُحارب لأنها تدعم الشفافية، مشيرا إلى أنه رغم زيادة معدلات العنف ضد المرأة داخل المنزل فإنه شهد قلة خارج المنزل أو داخل محيط العمل.





وبدورها تحدثت أمل الباشا رئيس منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان عن الوضع في دولة اليمن وأكدت أنها تشهد تدمير ممنهج وصعوبات واضحة في ظل الحرب التي تشهدها، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج في أحسن الأحوال إلى ٥٠ عاما لتتعافى، ومع هذا جاءت كورونا بفائدة كبيرة من خلال إقامة فعاليات إلكترونية وهو ما ساعد على تدريب وتأهيل العديد من النساء اليمنيات في كل مكان.



وشاركتها في الرأي شيري رمسيس المدير التنفيذي لجمعية التنمية بالفن قائلة: "النساء في ظل كورونا عانين كثيرا ورغم هذا تسببت الرقمنة في سهولة التواصل بين النساء أون لاين، كما تساهم الجمعية في تشكيل شبكات للرجال حتى يلعبوا دور داعما وتوعية أهم لتقليل العبء على المرأة".



وشهدت الندوة حضور مكثف من أهالي ونساء أسوان والصحفيين والإعلاميين.



