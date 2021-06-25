مش أنا.. مليون جنيه مصري لتامر حسني في أول يوم عرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقّق فيلم "مش أنا" للفنان تامر حسني، ما يزيد عن مليون جنيه إيرادات، في اليوم الأول لعرضه في صالات السينما بمصر.

وتفوق الفيلم على باقي الأفلام المنافسة، ومنها "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة"، و"الشنطة".

قصة فيلم مش أنا





تدور قصة فيلم "مش أنا" حول الشاب "حسن" والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.



أبطال فيلم مش أنا





الفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.