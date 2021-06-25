شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية بالحجاب.. حلا شيحة بعد عرض فيلم "مش أنا": حالي اتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة حلا شيحة، مرة أخرى عبر منصات السوشيال ميديا، بصور لها مع زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، وهي ترتدي الحجاب، في ظهورها الثاني منذ زواجهما قبل أربعة أشهر.

وحرصت شيحة، على مشاركة متابعيها وجمهورها، بصور لها مع زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وكتبت "بحمد ربنا أنى أخيرًا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدًا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقي (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي".

فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم اياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.



حلا شيحة فى احدث ظهور