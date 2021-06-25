شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يتغزل في بناته بعد هدايا عيد الأب أثناء وجبة الإفطار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ ذا روك، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة يظهر من خلالها وهو يحتضن بناته بعد هدايا عيد الأب التي صمموها خصيصًا من أجله وهي عبارة عن رسومات بالألوان.

ونشر ذا روك، صورته مع بناته عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وكتب "نزلت إلى الطابق السفلى لأعد لهم الإفطار، وكان لديهم هذه الرسومات المفاجئة في انتظاري على المنضدة، دائماً تذكروا تلك اللحظات السعيدة من الرعاية، يجعلوا قلبي ممتلئًا جدًا"؟، مضيفاً: "بالطبع استغرق الامر 28 ثانية قبل أن يصرخوا من جديد لتناول الخبر المحمص".

وكان قد ظهر ا ذا روك، منذ ايام، فى مقطع فيديو جديد عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليواصل الكشف عن جانبه الإنسانى الذى يشاركه مع متابعيه من حين لآخر لدعم شخص ما فى حاجة للمساندة، وهو ما ظهر خلال الفيديو الأخير من دعمه للطفلة "لونا".

وبدأت القصة برسالة غزل من الطفلة "لونا" محاربة السرطان الشهيرة، عن طريق تصوير مقطع فيديو لها وهى تتحدث عن حبها للنجم الكبير عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وسرعان ما وصل الفيديو إلى ذا روك، الذى قرر مشاركته فى بوست عبر حسابه وتصوير فيديو آخر يعلن فيه عن مساندته الدائمة لها.