شكرا لقرائتكم خبر عن جيمي لي كورتيس تواجه مايكل مايرز من جديد بعد 43 عاما في Halloween Kills.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن عودة النجمة العالمية جيمي لي كورتيس، إلى الجزء الجديد من سلسلة الرعب الشهيرة Halloween Kills، التي تسرد عودة مايكل مايرز من جديد، بعد 43 عامًا من الفيلم الأصلي للسلسلة الشهيرة.

ومن المقرر أن تعود لي كورتيس، صاحبة الـ 62 عاماً، في الجزء الجديد لمواجهة القاتل المرعب مايكل مايرز، العائد من الموت، وصاحب الشخصية الأكثر رعبًا في عالم السينما، كورتيس التي تجسد شخصية لوري سترود، هي من ستوقف مايرز من جديد بعد إعادة احياءه من جديد، وعودته للانتقام والقتل.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن المخرج ديفيد جوردون جرين، هو من سيخرج الجزء الجديد، وهو ايضاً الذي اخرج فيلم الرعب الكلاسيكي Halloween 2018، والذي كسب أكثر من 250 مليون دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، مما يجعله الفيلم الأكثر ربحًا في السلسلة التي تعود اصولها في عام 1978.