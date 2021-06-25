شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد يستأنف تصوير "تحت تهديد السلاح" بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد توقف دام ما يقرب من 3 أشهر بسبب وفاة والدته ثم وفاة حماه الفنان سمير غانم، استأنف الفنان حسن الرداد تصوير مشاهده في فيلم" تحت تهديد السلاح" حيث انطلق تصوير أولى مشاهده فى الفيلم مطلع مارس الماضى، والعمل من إخراج محمد حماقى وتأليف أيمن بهجت قمر، وجمعت المشاهد الأولى بين الرداد والنجمة مى عمر وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا وبيومي فؤاد، وأحمد بدير وعباس ابو الحسن.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحي" وشاركته في بطولة العمل الفنانة أمينة خليل وعائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وتاليف أماني التونسي وإنتاج أحمد السبكي وإخراج عثمان أبو لبن، ودارت أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب قوية بين حسن الرداد وأمينة خليل وتواجههما العديد من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئا مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.

يذكر أن النجم حسن الرداد قال من قبل إنه يحب تقديم قصة حياة الراحل عمر الشريف في عمل فنى إذا قدم مسلسل سيرة ذاتية، خاصة أن الراحل شخصية غنية وناجحة في مصر والوطن العربى وقدم العديد من الأعمال المهمة. وأضاف خلال استضافته مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى" الذى يذاع على فضائية دى إم سى أنه محظوظ بالعمل مع الفنان الراحل نور الشريف في بداية مشواره الفني من خلال مسلسل "الدالى"، خاصة أنه مدرسة فنية وقامة كبيرة ولديه ثقافة واسعة، مضيفا: "وأعطانى بعض النصائح من أهمها خلى بالك من فلوسك، وخلى جسمك كويس طول الوقت".