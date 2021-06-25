شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون وداني جلوفر يتسلمان الأوسكار الفخرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة المختصة بتوزيع جوائز الأوسكار اليوم الخميس، أنها ستكرم ممثلَين أمريكيين بارزين من ذوي البشرة السمراء، هما داني جلوفر وصامويل إل. جاكسون، بالإضافة إلى النجمة النرويجية ليف أولمان التي طبعت معظم أفلام المخرج إنجمار بيرجمان.



صامويل جاكسون وداني جلوفر

ويتسلم داني جلوفر الذي برز من خلال فيلمي " The Color Purple " لستيفن سبيلبرج ثم مع ميل جيبسون في سلسة أفلام Lethal Weapon " جائزة جين هيرشولت الإنسانية خلال احتفال "جافرنر أوورد" الذي يقام في 15 يناير 2022.

وهذه الجائزة هي جائزة أوسكار تمنحها الأكاديمية خارج احتفالها المعهود لتوزيع الجوائز، وتكرّم من خلالها فرداً "شرّف عمله الإنساني صناعة السينما".

وقال رئيس أكاديمية الأوسكار، ديفيد روبين، في بيان، إن "داني جلوفر ينشط منذ عقود من أجل العدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف: "هذا يعكس التزامه العمل على الإقرار بهذه الإنسانية التي نتشاركها، سواء على الشاشة أو خارجها".

أما صمويل إل جاكسون وليف أولمان والممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة إيلين ماي فيتلسمون جائزة أوسكار فخرية في يناير المقبل.

ووصف ديفيد روبن بـ"الأيقونة الثقافية" العالمية الممثل صمويل إل. جاكسون الذي لمع نجمه في أفلام سبايك لي "دو ذي رايت ثينج" وكوينتن تارانتينو "بالب فيكشن" و"جاكي براون" و"دجانجو إنتشيند"، وأصبح أيضاً شخصية متكررة في الكثير من أفلام "مارفل" من خلال مع دور نيك فيوري، الرئيس الأعور والغاضب لـ"شيلد". وشارك جاكسون في أكثر من 100 فيلم روائي طويل، منها سلسلة "ستار وورز" التي يؤدي فيها دور فارس الجيداي مايس ويندو.

واكتسبت الممثلة المسرحية النروجية ليف أولمان (82 عاماً) شهرةً عالمية بفضل دورها في فيلم "بيرسونا" للمخرج إنجمار بيرجمان عام 1967.

ثم أدت دور البطولة في أفلام عدة أخرى للمخرج السويدي الذي أنجبت منه ابنة، كذلك انتقلت إلى الإخراج في موازاة استمرارها في التمثيل على المسرح.

أما الأمريكية إيلين ماي البالغة 89 عاماً، فكتبت وأخرجت فيلمها الأول "إيه نيو ليف" عام 1971، بالإضافة إلى "ميكي أند نيكي" و"إيشتار"، لكنها عُرفت خصوصاً من خلال كتابتها سيناريو "هيفن كان ويت" (1978) و"برايمري كولورز" (1998) اللذين استحقت عنهما ترشيحين لجوائز الأوسكار، وكتبت كذلك سيناريو "توتسي".