شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود لترويض الخيول فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشتهر الفنان أحمد السقا، بعشقه لتربية الخيول وترويضها، فعلى مدار سنوات طويلة ظهر فيها بالكثير من الخيول داخل أعماله السينمائية والدرامية، ارتبط اسم السقا فيها بالخيول، وأصبح يشارك السقا متابعيه وجمهوره بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بصور له اثناء ركوبه لبعض الخيول التي يقوم بتربيتها.

وفى صورة جديدة نشرها السقا عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر فيها وهو يقوم بترويض أحد الخيول، حيث يقف بجوارها بينما يظهر "الفرس" وهو يجلس بشكل مبتكر على الأرض، ليظهر التدريبات التي يخضع لها من قبل السقا.

وكان قد وجه السقا، رسالة إلى والده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمناسبة عيد الأب منذ ايام، حيث نشر صورة تجمعهما على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعبر عن تقديره لوالده، وأنه سيظل قدوته والبطل الأول بما فعله في حياته، كما دعا له بالرحمة في رسالته التي وجهها لوالده الراحل.

وكتب الفنان أحمد السقا، في رسالته لوالده المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا، قائلا: "في عيد الأب أبي الغالي.. ستبقى قدوتي مهما تعاظم من حولي الناس، وستبقى بطلي بما فعلته .. اللهم أنر قبر رجلاً كان لي الدنيا وما عليها".

احمد السقا

وحقق الفنان أحمد السقا نجاح بدرجة كبيرة في السينما والدراما، ولكن ما لا يعلمه الكثير بأنه شاعر أيضًا ويعمل على التأليف بين كل وقت والآخر، وكشف عن ذلك المطرب محمد نور في لقاء سابق في "تليفزيون الخليج 365"، قائلاً: "أحمد السقا شخص عملى جدا وزمان لما عملنا أغنية "قطر الحياة" فى فيلم "تيتو" كسر باب مكتب طارق العريان عشان يطلع منه الأورج عشان يسمع الأغنية، وطارق كان بيتحسر وقتها لأن الولد اللى كان معاه المفتاح مشى خلاص".