شكرا لقرائتكم خبر عن وضع لافتة "هنا عاش" على منزل السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج مروان حامد، عن وضع لافتة "هنا عاش" على منزل السيناريست والمؤلف الكبير الراحل وحيد حامد، التى توثق إقامة والده خلال حياته، فى شارع النخيل بحى المهندسين فى محافظة الجيزة.



لافتة هنا عاش

ونشر مروان، صورة اللافتة التى تحمل اسم والده وعنوانه، عبر حسابه على إنستجرام، دون التعليق بأى شيء، لكن حرص بعض الفنانين على الدعاء له بالرحمة من خلال التعليقات، منهم كندة علوش ونهى صالح وجيهان خليل، فيما أبدت النجمة هند صبرى، إعجابها باللافتة، وعلقت قائلة: "جميل".





ولافتة "هنا عاش"، لم تكن الأولى التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ووزارة الثقافة، التى يضعها على منازل كبار المشاهير، حيث سبق وتم وضعها على منزل الفنان الراحل محمود ياسين، المخرج الراحل عادل صادق، الفنان الراحل سعيد عبد الغنى، الفنان الكبير الراحل حسن مصطفى، وغيرهم من فنانى الزمن الجميل، وكذلك منزل الثعلب الكبير حازم إمام.



الراحل وحيد حامد

وسبق وكشف المُخرج مروان حامد، عن إطلاق موقع رسمى لوالده الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل فى صناعة السينما والتليفزيون، حيث كتب حامد، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلاً: يسعدنا الإعلان على إطلاق الموقع الرسمى للكاتب الكبير وحيد حامد، لتوثيق تاريخه الحافل فى صناعة السينما والتليفزيون، ويقدم الموقع محتوى رسمى لتاريخ الكاتب الراحل.

ويضم الموقع سجلاً بكل الأعمال التى قدمها وحيد حامد، سواء الأفلام، والمسلسلات التليفزيونية، والمسلسلات الإذاعية، والمسرحيات، والمقالات المنشورة فى الصحف المختلفة، بالإضافة إلى معرض للصور والفيديو يستعرض المقابلات التى أجريت معه.

ورحلّ العبقرى وحيد حامد عن عالمنا يوم 2 يناير الماضي، بعد أزمة صحية آلمت به دخل على أثرها أحد مستشفيات المهندسين، حتى توفى بعد أيام عن عمر ناهز 77 عامًا.