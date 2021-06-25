حلا شيحة تظهر بـ"الحجاب" وتكشف موقفا مفاجئا من فيلم "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشفت الفنانة حلا شيحة، موقفها من فيلم "مش أنا" والتي تقف فيه أمام النجم تامر حسني، ويُعرض حاليا بدور العرض السينمائي.

ونشرت حلا، صورا لها ظهرت خلالها بـ"الحجاب" مع زوجها الداعية معز مسعود وأبنائها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلّقت: "أريد أن أعيش حياتي على أكمل وجه وأنا وفية لنفسي ومعتقداتي وقدوة لأولادي.. بحمد ربنا إني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا".

أضافت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا اتأخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله، والفيلم فعلا بقى (مش أنا).. وبتمنى التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".

وكانت حلا شيحة قررت خلع الحجاب والعودة للتمثيل مرة أخرى في أغسطس 2018، وفي 8 فبراير الماضي تزوجت من الداعية معز مسعود بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

واستقبلت دور العرض السينمائي، مساء الأربعاء 23 يونيو، فيلم "مش أنا" بطولة الفنان تامر حسني، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ماما حامل"، "ثانية واحدة"، و"الشنطة".

وحقق "مش أنا" يوم الخميس 24 يونيو بدور العرض، إيرادا بلغ مليون و441 ألفا و507 جنيهات، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 2 مليون و451 ألفا و818 جنيها.

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".

