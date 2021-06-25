وضع لافتة "عاش هنا" على واجهة منزل وحيد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف المخرج مروان حامد، عن وضع لافتة "عاش هنا" على واجهة منزل والده السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد.

ونشر حامد، صورة اللافتة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، واكتفى بذلك دون تعليق.

ومن جانبها؛ علّقت الفنانة هند صبري قائلة: "جميل"، كما علّقت الفنانة كندة علوش قائلة: "ألف رحمة"، وعلّقت الفنانة جيهان خليل قائلة: "الله يرحمه ويكون في مكان أحلى من هنا".

وتوفي الكاتب وحيد حامد، صباح يوم السبت 2 يناير الماضي، عن عمر يناهز 76 عاما، إثر أزمة قلبية حادة، تعرض لها مؤخرا، ودخل على إثرها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

مشروع "عاش هنا" يهدف إلى توثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانين والسينمائيين وأشهر الكتاب والموسيقيين والشعراء وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات الفنية، ويتم الاستعانة بالمهتمين بتوثيق التراث الثقافي والفني في مصر لتدقيق المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها، ويتم تفعيل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى تبين اسم الفنان الذي سكن بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه الفني، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني الهامة على مستوى الجمهورية.

