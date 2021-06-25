أول تعليق من "بسنت شوقي" على فارق السن بينها و"محمد فراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

ردت الفنانة "بسنت شوقي"، على الأقاويل التي ترددت حول فارق السن بينها وزوجها "محمد فراج"، وأنها تكبره بثلاث سنوات وتبلغ من العمر 40 عامًا بينما هو يبلغ 37 عامًا.

وقالت "بسنت"، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي": "والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول".

أضافت: "أنا مشكلتي في الموضوع ده إن اللي اتقال مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة".

وأقيم مساء يوم الجمعة 11 يوليو 2021، حفل عقد قران الثنائي "محمد فراج"، و"بسنت شوقي"، في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن، بعد خطوبة دامت أكثر من عامين.

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