محمد علاء لـ"الخليج 365": أحب الكوميديا والإرهابي في "الاختيار2" سيكون مرجعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان محمد علاء إنه ينتظر طرح فيلمه "قمر 14" في دور العرض السينمائية، خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف في تصريحات مطولة لـ"الخليج 365": "أقدم في (قمر 14)، حكاية ياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي".

"قمر 14" تدور أحداثه حول 5 قصص حب مختلفة، بطولة: "أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، أحمد حاتم، خالد النبوي، وغادة عادل"، تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

وعن دوره في فيلم "العميل صفر"، قال إنه يحب الكوميديا، ويحب مشاهدة الأفلام التي تضحكه، مفضلًا عدم الكشف عن تفاصيل العملين.

وعن مشاركته في السباق الرمضاني المنقضي، وظهوره بدور الشيخ همام، ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، قال علاء إنه يشعر برضا تام تجاه دوره، والصورة التي ظهر بها، وردود الأفعال التي جاءته.

وعن كواليس مشاركته، أجاب "المخرج بيتر ميمي، عرض عليّ تقديم دور الشيخ همام، وقلت له إذا كان المطلوب تجسيد دور الإرهابي بالطريقة المعتادة، فأنا لن أستطيع تقديمه، وشرح لي، إن تقديم همام سيكون أفضل بالنسبة من تقديم دور ضابط؛ لأن المساحة الإبداعية في أدوار الضباط ليست كبيرة، عكس همام، ورفضت أن تظهر الشخصية، وهي تتحدث على طريقة (أريد شربة ماء)؛ لأن هذا لا يحدث في الحقيقة، وتحدثنا مع المؤلف هاني سرحان، واتفقنا".

يوضح علاء "المرعب في شخصية أي إرهابي أن يكون جارك، وأنت لا تعرف؛ لأنه يشبهك وغير مختلف، لا يثير الشكوك، وهذا هو الأصعب، وهو ما يمثل تحديًا"، مشيرًا إلى أنه قرأ التحقيقات مع زوجة "همام"، وتعرف على تاريخه، من ميلاده لنشأته، والبلدان التي زارها، وماذا كان يفعل فيها، حتى أصبح أهم واحد في الخلية الكيميائية في تنظيم القاعدة، وسفره إلى العراق، وغيرها من البلدان العربية، حتى جاء إلى مصر.

وأعرب علاء عن سعادته بردود الفعل التي جاءته على العمل، وعلى دوره، مؤكدًا أن من سيقدم شخصية الإرهابي في أعمال مُقبلة، سيكون "همام" وطريقة أداء الشخصية مرجعًا له، مشددًا على أن "الاختيار 2" نقطة تحول في مشواره.

يحرص الفنان محمد علاء على اختيار الأدوار التي يشعر بصدق تجاهها، وبقدرته على تقديمها بصورة تنال إعجال الجمهور، وهو ما يجعله يستشير من حوله، فيحكي: "هذا ما جعلني -مثلًا- أرفض تقديم دور مدرب الباليه في (لأعلى سعر)، رغم أنني كنت عائدًا من السفر، ولم أعمل حوالي 4 سنوات، وتسبب ذلك في قيام ماندو بالتعصب عليّ، لكن بعدها قال لي اقرأ شخصية عبدالله، والتي وافقت على تقديمها، وحققت نجاحًا".

"الاختيار 2"، سيناريو وحوار هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي، بطولة: "كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، إياد نصار، بشرى، ومجموعة كبيرة من الفنانين".