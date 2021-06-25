محمد علي رزق عن والده الراحل: "ما لحقتش أتمتع ولا أشبع منه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعاد الفنان محمد علي رزق، ذكرياته مع والده الذي رحل عن عالمنا يوم ٦ مايو ٢٠٢١.

ونشر رزق، صورا لوالده عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الواحد مش معترض علي قضاء ربنا.. بس أنا فعلاً ما لحقتش أتمتع بأبويا ولا لحقت أشبع منه.. الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك".

وكان الفنان محمد علي رزق، أعلن عن وفاة والده عبر صفحته في موقع فيسبوك: "أبويا مات، صلاة الجنازة بأمر الله عقب صلاة الظهر بالسيدة نفيسة".

وشارك محمد علي رزق في دراما رمضان الماضي بمسلسل "ضل راجل"، الذي خاض بطولته ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسري، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، تأليف أحمد عبدالفتاح ومن إخراج أحمد صالح.