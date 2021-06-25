من هو "تفاهة" طفل "بلية ودماغه العالية" المتهم بالاتجار في المخدرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، بتجديد حبس صلاح وشهرته "تفاهة"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم بعدما عثرت بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

ونرصد لكم معلومات عن طفل "بلية ودماغه العالية" في السطور التالية:

- اسمه الحقيقي صلاح .م.

- اكتشفه المخرج نادر جلال.

- أول ظهور فني له كان من خلال فيلم: "بلية ودماغه العالية"، عام 2000، مع الفنان محمد هنيدي.

- خطف أنظار الجمهور بشخصيته "تفاهة" في فيلم: "بلية ودماغه العالية".

- شارك بعدها في جزئي مسلسل: "رجل في زمن العولمة".

- اختفى عن الساحة الفنية منذ ما يقرب من 14 عامًا تقريبًا.

- لديه في رصيده الفني 3 أعمال، هي فيلم: "بلية ودماغه العالية"، ومسلسل: "رجل في زمن العولمة"، الجزء الأول عام 2002، والجزء الثاني منه عام 2003.

جدير بالذكر أن أحداث فيلم: "بلية ودماغه العالية" تدور حول عماد (بلية)، الذي يعمل ميكانيكيًا في إحدى الحارات الشعبية، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا)، كان قد أصلح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابًا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.

الفيلم خاض بطولته: "محمد هنيدي، غادة عادل، سعيد صالح، هالة فاخر، أحمد زاهر، محمد شرف، منير مكرم، محمود عبدالغفار، وعدد من الفنانين"، ومن إخراج نادر جلال.