الأطفال القَتَلة.. مجرمون بعيون بريئة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 07:25 مساءً - الأطفال زينة هذا الوجود، أرواح بريئة تهوى المرح طيلة الوقت، يبثون الفرح في عائلاتهم ومحيطهم، قلوبهم بريئة، وعيونهم تلمع أمام كل تجربة جديدة، بعيدون كل البعد عن العالم الأسود، الذي يتغذى على الحقد والكراهية، وقد يصل حد الإجرام أحيانا، لكن، في هذا المقال، سيبدو الأمر مختلفا بعض الشي، حيث إن الإجرام الذي سنستعرضه، موقعا بأيادي صغيرة، وعيون بريئة.

الأطفال الذين يستمتعون بالقتل أو الذين يطورون ميول القاتل المتسلسل منذ صغرهم مرعبون، على أقل تقدير.

هنا 7 قصص مروعة حدثت بالفعل لأطفال تحولوا إلى مجرمين بين ليلة وضحاها.

1. جوردان براون

في عام 2009، اتُهم (براون) البالغ من العمر 11 عامًا بإطلاق النار وقتل، خطيبة والده، (كنزي هوك)، التي كانت حاملاً في شهرها الثامن في ذلك الوقت. سار (براون) ببساطة إلى (كنزي) النائمة وأطلق عليها الرصاص في مؤخرة رأسها، مستخدمًا بندقية صيد مخصصة للشباب أعطيت لـ (براون) كهدية في عيد الفصح.

تصدرت القضية عناوين الصحف ليس فقط بسبب صغر سن (براون)، ولكن أيضًا لحقيقة أنه كان سيُحاكم كشخص بالغ، حتى تدخلت منظمة العفو الدولية، قائلة إن محاكمة الطفل ستكون انتهاكًا لحقوق الإنسان. لم يتمكن الكثيرون من تحديد أي دافع واضح لقتل الطفل زوجة أبيه المستقبلية وأخيه الذي لم يولد بعد، لكن البعض اعتبر إنها الغيرة. فلم يرغب (براون)، الطفل المدلل حسب معظم الروايات، في مشاركة أسرته، ناهيك عن غرفة نومه، مع أخ رضيع. من المحتمل أن يُطلق سراحه عندما يبلغ من العمر 21 عامًا.

2. شون ريتشارد سيلرز

تم إعدام شون في عام 1999 بسبب الجرائم التي ارتكبها عندما كان دون سن 17 عامًا.

في الثمانينيات وأوائل التسعينيات، تزايدت المخاوف بشأن عبادة الشيطان في الولايات المتحدة وبدأ الناس في محاربة أولئك الذين يُعتقد أنهم يمارسون طقوسها المظلمة. ادعى (سيلرز) البالغ من العمر 16 عامًا أنه كان يقوم بممارسات الشيطانية وقت قيامه بجرائم القتل، التي راح ضحيتها زوج والدته أولاً، ثم وجه البندقية إلى والدته وأطلق النار عليها في وجهها. ولإخفاء تورطه، رتّب (سيلرز) موقع الجريمة ليبدو وكأن قاتل متسلل هو من ارتكب هذا الفعل.

ورغم إن (سيلرز) حاول الادعاء بأن الشيطان وسوس له بفعل ما فعل بعد اكتشاف أمره، إلا أن هيئة المحلفين لم تصدقه ولم يصدقوا تحوله النهائي إلى المسيحية أثناء وجوده في السجن. بعد إعدامه، أصبح (سيلرز)، ولا يزال، الشخص الأول والوحيد الذي يُعدم في الولايات المتحدة على جرائم ارتكبها شخص دون سن 17 عامًا منذ إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

3. ليونيل تيت

انتهى شجار (تيفاني إيونيك) البالغة من العمر ستة أعوام، مع (ليونيل تيت) بطريقة مروعة غير متوقعة.

ففي عام 1999، كان (تيت) يبلغ من العمر 13 عامًا فقط عندما أدين بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى تسببت بوفاة (تيفاني)، التي كانت تحت رعاية والدته في ذلك الوقت. فبينما والدته في الطابق العلوي، كان (تيت) في الطابق السفلي يلعب مع (تيفاني) المصارعة، ويقلد الحركات التي شاهدها على التلفزيون.

حينها وضع رأسها تحت يده وضربه بالطاولة، مما تسبب في توقفها عن التنفس. ومع ذلك، كشف تشريح الجثة أن إصابات (تيفاني) الأخرى هي ما قتلها، وأن (تيت) داس عليها بقوة لدرجة أن كبدها قد تمزق. كانت إصاباتها، التي تضمنت كسرًا في الجمجمة والضلع وتورمًا في الدماغ، مماثلة للإصابات الناجمة عن سقوطها من مبنى مكون من ثلاثة طوابق. لذا حُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو الأصغر في تاريخ أمريكا.

4. كريج برايس

عندما يُخصص للطفل اسمٌ مستعار بسبب خطورة جرائمه وكميتها، يصبح هذا الطفل مصدرًا للرعب بالطبع. وهذه هي حالة (كريج برايس) الذي كان عمره 13 عامًا عندما ارتكب جريمة القتل الأولى بطعنه امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا بوحشية في عام 1987. بعد عامين، جرى إيجاد ثلاثة ضحايا آخرين، جارة أخرى وابنتاها الصغيرتان اللتان تبلغان من العمر 8 و10 سنوات. وقد كانت الطعنات عميقة لدرجة أن السكاكين انكسرت عند مقابضها.

ورغم أن كان لدى (برايس) سجل إجرامي بسيط يشمل سرقة صغيرة قبل جرائم القتل، فوفقًا للمحققين، بدا غير مبالٍ بشأن مدى فداحة جرائمه الجديدة. وعندما وصف الليلة التي قتل فيها الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، قام بتقليد أصوات الفتاتين المحتضرتين وعند اعتقاله، تفاخر بأنه “سيصنع التاريخ” عندما يُطلق سراحه.

يقول ضباط الشرطة المخضرمون أن (برايس) هو قاتل متسلسل تم إيقافه في جريمته الرابعة فقط، ومن المرجح أن يكرر فعلته مرة أخرى لو أتيحت له الفرصة. وهو كان لا يزال محتجزًا خلف القضبان.

5.اريك سميث

تم تشخيص (إريك سميث) البالغ من العمر 13 عامًا بالاضطراب الانفجاري المتقطع، وعُرف عنه تصرفه بعنف غير متوقع طوال طفولته. كان (سميث) يمتلئ بالغضب بشكل منتظم بسبب شعره الأحمر وأذنيه المنخفضتين ونظارته السميكة، ليطلق العنان لنفسه في النهاية على (ديريك روبي) البالغ من العمر 4 سنوات.

في آب من عام 1993، كان (سميث) يركب دراجته إلى المنزل عندما استدرج (ديريك) إلى الغابة القريبة. وهناك خنقه، وأسقط صخرة كبيرة على رأسه، وخلع ملابسه، واغتصب جسده بعصاة. كان (ديريك) بكل المقاييس هدفًا عشوائيًا لـ (سميث)، هدف بريء ويسهل تركيز غضبه عليه. بعد ارتكابه جريمته، ورد أن (سميث) أخبر والده دون أن يشير إلى السبب، أنه “يشعر بتحسن الآن”.

أدين (سميث) بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، وحُكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات كحد أقصى. وقد حُرم من الإفراج المشروط ثماني مرات وصرّح المدعي العام في القضية، ”لا أشك لثانية واحدة أبدًا في أنه لو لم يتم القبض عليه، لكان (إريك سميث) قد قتل مرة أخرى. وهذا أمر مرعب.“

6. أليسا بوستامانتي

كانت (أليسا بوستامانتي)، في الخامسة عشرة من عمرها عندما خنقت وطعنت جارتها البالغة من العمر تسع سنوات حتى الموت. جرى ذلك في عام 2009 ولم تكن جارتها، (إليزابيث أولتن)، هي الهدف المقصود، حيث يُعتقد أن (بوستامانتي) تطلعت في الواقع لقتل شقيقيها التوأمين، لأنها أعدت قبرين للصبيين. غير أن الخطة تغيرت عندما رأت (إليزابيث) عائدة إلى منزلها، مما دفع (بوستامانتي) لإغراء الفتاة للذهاب إلى الغابة حيث قتلتها.

في حين أن أفعالها العنيفة صادمة، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو سبب رغبتها في القيام بذلك. فقد اعترفت (بوستامانتي) في مذكراتها بأنها تريد أن تعرف كيف يكون قتل شخص ما. جاء في إحدى المذكرات بعد أن قتلت (أولتن)، ”لقد قتلت شخصًا ببساطة. خنقتها ونحرت عنقها وطعنتها وهي الآن ميتة. لا أعرف كيف أشعر. كان أمرًا مذهلاً. بمجرد أن تتغلب على شعور أنك لا تستطيع فعل ذلك، سيكون الأمر ممتعًا جدًا.“

قبلت (بوستامانتي) صفقة الاقرار بالذنب في عام 2012 وستقضي 35 عامًا على الأقل في السجن.

7. جوشوا فيليبس

في فعل يشابه تمامًا التذاكر الغريبة التي يحتفظ بها القتلة المتسلسلون الأكثر خبرة في كثير من الأحيان، احتفظ (جوشوا فيليبس) البالغ من العمر 14 عامًا بتذكار خاص به، جثة ضحيته البالغة من العمر 8 سنوات، مخبأة تحت سريره المائي.

كان القاتل والضحية يلعبان البيسبول في الفناء الخلفي عندما ضرب الفتى بطريق الخطأ (مادي كليفتون) في عينها بالكرة. خشي (فيليبس) من أن الفتاة ستوقعه في المتاعب لأنه لم يكن من المفترض أن يلعب الاثنان معًا في الأساس. لذا، ما فعله هو جر (مادي) داخل منزله حيث خنقها بسلك هاتف وضربها بمضرب بيسبول وطعنها بشكل متكرر.

خوفًا من اكتشاف الأمر، قام (فيليبس) بحشو جثة الفتاة تحت سريره، ولم تلاحظ والدته أن غرفته تحوي على بعض الدماء لأكثر من أسبوع حتى باشرت في تنظيف المكان فوجدت الجثة المتحللة بالداخل. على الرغم من عدم وجود دليل على أي نشاط جنسي، عُثر على جثة الضحية عارية من الخصر إلى أسفل. كما أظهر تشريح الجثة أن (مادي) كانت لا تزال على قيد الحياة عند حشوها في سرير (فيليبس)، بحسب “دخلك بتعرف”.