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F9 يحقق 7.1 مليون دولار ليلة الخميس ليصنف الأفضل أثناء الجائحة

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القاهرة - سامية سيد - بدأ فيلم  F9 بداية رائعة كما هو متوقع حيث حقق 7.1 مليون دولار من 3100 دور عرض أمس الخميس في الولايات، وهو الرقم الأكبر لفيلم تم إصداره أثناء الوباء، ويتوقع الكثير من صناع السينما حسب موقع deadline، ان الفيلم سيكون امل جديد لانعاش سوق شباك التذاكر حيث إن السلسلة لديها جمهور كبير انتظر عرض الجزء التاسع بفارغ الصبر.

وأقيم العرض الأول الذي طال انتظاره لفيلم F9: The Fast Saga فى مسرح TCL الصيني الشهير في لوس أنجلوس الجمعة الماضية، وقاد الاحتفالات اثنان من أبرز نجوم سلسلة Fast & Furious: بطل السلسلة فين ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، والنجم الداعم منذ فترة طويلة تيريز جيبسون، البالغ من العمر 42 عامًا.

Old friends: Vin Diesel, 53, and his longtime Fast & Furious costar Tyrese Gibson, 42, looked totally buddied up on Friday as they attended the long-delayed F9 premiere in Hollywood

وبدا النجوم في قمة السعادة التي ظهرت علي وجوههم بعد إقامة العرض الخاص للفيلم أخيرًا بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة التي سيطرت علي العالم مؤخرًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

Standing out: Vin looked dapper in a stylish black suit covered in a textured floral pattern

 

وبدا فين أنيقًا في بدلة سوداء أنيقة مغطاة برسم زهري مزخرف، وارتدى البدلة الرسمية مع قميص أسود غير رسمي والأحذية السوداء الضخمة، إلى جانب نظارات شمسية أفياتور.

Back in black: He dressed down the otherwise formal suit with a casual black shirt and a set of chunky black boots, along with aviator sunglasses

 

في حين ظهرت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بإطلاله مرحه، علي السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم F9، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا، معطفًا أحمر فاتحًا فوق قميصها الأبيض وتنورة جلدية، بتوقيع دار ازياء ديور، وتلعب تشارليز دور Cipher في أحدث إصدار من Fast and Furious.

تشارليز ثيرون

تشارليز ثيرون

 

كما حضرت أيضًا ميدو ووكر، ابنة النجم الراحل بول ووكر العرض الخاص، وظهرت في غاية الاناقة حيث ارتدت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا اسود من سان لوران مزين بفيونكة وإكسسوارات من مجوهرات Tiffany & Co، وكانت تحضر ميدو برفقة عمها في موقع تصوير F9 .

ميدو ابنه بول ووكر

ميدو ابنه بول ووكر

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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