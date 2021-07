شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند.. Coming 2 America وarmy of the dead أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكن أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد يمكنك مشاهدته في عطلة نهاية أسبوع سعيدة، حتى أن هناك البعض يصلون لمشاهدة نصف الفيلم ويكتشفون أنه عمل لا يستحق المشاهدة، لذلك نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم خلال عطلة نهاية الأسبوع.



1- army of the dead

إذا كنت من محبي أفلام الأكشن الصادم، فعليك مشاهدة فيلم "army of the dead"، فعلي الرغم من أن فكرة الفيلم ليست جديدة والتي تدور حول مجموعة من أكلي لحوم البشر، إلا أن التصوير وسرد الأحداث ومشاهد الأكشن تجعله فيلم يستحق المشاهدة.

وتدور أحداث الفيلم حول انتشار الزومبي بأعداد هائلة في مدينة لاس فيجاس السياحية الأمريكية الشهيرة، بشكل قد يدمرها ويحولها إلى مدينة أشباح، لكن مجموعة من المرتزقة تقرر خوض مغامرة لتنفيذ عملية سرقة هائلة في نادي بوكر بأكبر فندق هناك، وذلك قبل قيام السلطات الأمريكية بتفجير المدينة بقنبلة نووية، للتخلص من أكلي لحوم البشر بعدما احتجزتهم السلطات بأسوار داخل المدينة، ليكتشف المرتزقة أنهم ليسوا أول مجموعة تحاول الذهاب إلى هناك.

من هنا يبدأ أكلي لحوم البشر القضاء علي المجموعة واحدًا تلو الآخر، وتظل فتاة واحدة في النهاية علي قيد الحياة، فيما يهرب احدهم بعد تحوله لآكلي لحوم البشر ويبدأ الانتشار من جديد، والفيلم من بطولة ديف باتيستا، وأوماري هاردويك، وإيلا بورنيل، السيناريو لشاي هيتن، وجوبي هارولد، وزاك سنايدر الذي أخرج الفيلم وهو أيضًا مدير التصوير.

2- The Hitman's Bodyguard

The Hitman's Bodyguar، هو الفيلم الذي يعرض الجزء الثاني منه في السينمات حاليًا، وبما أن الجزء الثاني الذي يحمل عنوان The Hitman’s Wife’s Bodyguard، تصدر شباك التذاكر الأمريكى، فمشاهدة الجزء الأول ستكون ممتعه قبل الذهاب إلى السينما للاستمتاع بالجزء الثانى من الفيلم فور عرضه.

وتدور أحداث الفيلم حول أفضل حارس شخصي في العالم، والذي يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، حيث أن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الاثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد، والفيلم بطولة رايان رينولدز صامويل إل. جاكسون، وجاري أولدمان، وسلمى حايك.

3- F9

أما F9، فهو الفيلم الذي طال انتظره بعد الكثير من التأجيلات بعدد فيروس كورونا، وسلسلةfast and furious بالأساس غنية عن التعريف، فهي سلسلة سباق السيارات والحركة الشهر في سينما هوليوود، والجزء التاسع يحمل مغامرة جديدة يشارك بها فين ديزل وأصدقائه.

مشاهدة هذا الفيلم ستكمون ممتعه للغاية خاصة وأنه يعرض في السينمات المصرية فيمكن من خلال قضاء عطلة نهاية الاسبوع خارج المنزل، وتبدأ قصة الجزء الجديد بعد الأحداث التي جرت في الجزء السابق The Fate Of the Furious، تقرر سايفر تلقي المساعدة من جاكوب، شقيق دوم الأصغر من أجل تنفيذ خطة انتقام من دوم وفريقه.



Coming 2 America

4- Coming 2 America

وحال أردت مشاهدة فيلم كوميدي، فعليك بمشاهدة الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الشهير، Coming 2 America، والذي تأتي احداثه استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حيث يكتشف أكيم وجود ابن له مفقود منذ زمن بعيد، فيقرر العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل البحث عنه في محاولة للوصول للوريث الشرعي لعرش زومندا.



Mare of Easttown

5- Mare of Easttown

وفي الترشيح الخامس لهذا الأسبوع، يأتي دور الدراما، حيث نرشح لك مشاهدة مسلسل Mare of Easttown، للنجمة العالمية كيت وينسلت، والذي تدور أحداث في اطال من التشويق والاثارة حول محققه كلفت بمهمة البحث عن الحقيقة في بلد صغيرة ببنسلفانيا وقعت بها جريمة قتل غامضة، بينما تحاول على صعيد آخر الحفاظ على حياتها الشخصية من الانهيار.